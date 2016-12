Napoli, Higuain: "Voglio vincere in Europa come fece Maradona"

In stato di grazia. Rigenerato nel fisico e nello spirito. Ricostruito dalla cura Sarri. Leader come non mai in questo Napoli che fa sognare i tifosi, giocando un calcio bello, elegante e produttivo. Un Napoli che per Gonzalo Higuain ha tutto per tornare a vincere in Europa, sulle orme di quell'altro Napoli che guidato da Maradona nel 1989 alzò la Coppa Uefa. E così, alla vigilia dell'appuntamento di Europa League coi danesi del Midtjylland, l'argentino parla del futuro continentale degli azzurri in una lunga intervista concessa a Ekstra Bladet: "Vogliamo vincere tutte le competizioni in cui siamo impegnati, negli ultimi anni questa squadra non ha vinto niente ma adesso è arrivato il momento per poter tornare a sollevare un trofeo in Europa, come accaduto nel 1989 con il trionfo in Coppa Uefa. Vogliamo scrivere un altro capitolo nella storia del club".

Un capitolo di un libro con la firma indelebile del Pipita: "Sono molto felice di essere venuto e essere rimasto a Napoli, al Real Madrid ho trascorso un bel periodo della mia vita e sono orgoglioso di aver vinto tanto lì. A Madrid c'è molta pressione, è tutto amplificato. Non penso però al passato. Maradona? Si percepisce molto l'amore dei tifosi nei suoi confronti. A Napoli non sarà mai dimenticato, ha fatto grandi cose e io, da argentino, sono orgoglioso di aver avuto un collega di questa importanza".