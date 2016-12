Napoli, Higuain si ferma in allenamento: ma è solo una botta

Piccolo spavento in casa Napoli, ma l'allarme è già rientrato. Gonzalo Higuain ha interrotto anzitempo la seduta di allenamento pomeridiana a causa di una botta alla caviglia . Come spiega la società azzurra, lo stop è stato a scopo precauzionale . Come riporta Valter De Maggio l'attaccante è stato visitato dal medico sociale De Nicola: solo una botta, non sarà necessaria alcuna risonanza. Il Napoli tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di giovedì.

Il Napoli ha svolto a Castelvolturno una doppia seduta in preparazione del posticipo serale della 30esima giornata di domenica al San Paolo (ore 18) contro il Genoa. La presenza di Higuain non sembra quindi in dubbio.



Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi. I difensori hanno svolto allenamento tecnico tattico, mentre il plotone di centrocampisti e attaccanti hanno effettuato un circuito atletico di forza. Nel pomeriggio la seconda seduta: prima fase di riattivazione in gruppo. Di seguito partitine a tema con le sponde. Successivamente lavoro tecnico tattico specifico per centrocampisti e attaccanti.