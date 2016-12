Napoli-Higuain, rinnovo incerto

Tutti i tifosi del Napoli attendono notizie sul rinnovo di Higuain , in scadenza nel giugno 2018. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, c'è incertezza sul rinnovo del Pipita. Sembra che entrambi le parti non abbiano fretta e non è detto che l'arrivo di papà Jorge porti all'atteso incontro con Aurelio De Laurentiis . Il giocatore, che ha una clausola di 90 milioni di euro, piace a Psg e Chelsea.

In casa Higuain da mesi c'è fibrillazione, a dispetto di una stagione per ora spettacolare in campo. Nessuno a Napoli osa immaginare un futuro senza il centravanti argentino. In Premier League farebbero carte false, in primis il Chelsea, ancora incerto sull'allenatore della prossima stagione. E in Francia c'è il Psg, che dopo aver detto addio a Lavezzi (andato in Cina), potrebbe fare lo stesso a giugno con Ibrahimovic e Cavani.