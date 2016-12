Napoli: Higuain, rinnovo con clausola da oltre 100 milioni di euro

Non finisce più il momento d'oro di Gonzalo Higuain , che a suon di gol sta facendo vivere a Napoli un sogno dal quale la città non si vuole più svegliare. L'argentino è già salito a quota venti gol in campionato, punta il record di Nordhal (35) e intanto Aurelio De Laurentiis pensa a blindarlo con un nuovo contratto inavvicinabile: il presidente azzurro vuole prolungare l'accordo fino al 2019, con tanto di clausola da oltre 100 milioni di euro .

Higuain sin qui ha realizzato venti gol in venti turni di campionato (oltre a due centri in Europa League), arrivati anche grazie a sette doppiette di cui cinque nelle ultime sette partite. Sono cifre pazzesche, anche perché nessuno in Europa sta facendo come lui.



De Laurentiis, come riferito da Repubblica, si è quindi messo al lavoro per prolungare il contratto del bomber argentino, che senza ombra di dubbio sta vivendo il miglior momento della propria carriera. Le parti ne stanno parlando e il presidente partenopeo è pronto ad allungare fino al 2019 il precedente accordo (in scadenza nel 2018). L'intenzione di AdL è quella di blindare l'attaccante con una clausola ancora più alta di quella attuale (94 milioni di euro) e, dunque, in caso di accordo stavolta verranno superati i 100 milioni di euro: chiunque abbia messo gli occhi sul Pipita, Bayern Monaco in testa, è avvisato.