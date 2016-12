Napoli, Higuain: "La mia miglior stagione grazie a Sarri"

Higuain tra progetti, speranze e scaramanzie. Il Pipita si concede ai microfoni del canale Youtube della Serie A e parla a cuore aperto della sua stagione, dell'impatto di Sarri su tutto l'ambiente azzurro, del suo personalissimo rapporto con il tecnico e, non ultimo, di un'intera città che nel segno della tradizione argentina è tornata a credere nello scudetto: "Questo è il miglior anno della mia carriera - ha raccontato Higuain - ma voglio ancora crescere. Spero di vincere qualcosa di importante a fine anno”. Sinora una media gol stratosferica e uno stato di forma mai visto: “Se c'è la possibilità di scrivere il nuovo record di gol in campionato, perché no? Spero di segnare ancora tanti gol che permettano al Napoli di vincere. Una mia scaramanzia? Coltivo la barba per quello…”.



Napoli nel cuore, Sarri maestro di calcio: "Non conosco ancora tutta la città. Non è che non esco perché la gente è cattiva, al contrario, è per l'amore che mi dimostrano. Per questo è più difficile, ma ci provo. Essere argentino nella città di Maradona è pazzesco perché pazzesco è l'amore per lui, se non arrivi a Napoli non puoi capirlo. Il paragone con Diego è spettacolare. Giocare qua è incredibile, per questa gente il calcio è tutto. Il San Paolo è simile al Monumental e questa è la cosa più bella per un giocatore: vedere la gente matta per il calcio. Di Sarri mi ha colpito la sincerità, quando mi ha parlato a quattr'occhi. In cinque minuti mi ha convinto a restare ed è riuscito a tirar fuori il meglio di me. Gli sarò sempre grato”.



Infine una battuta sul coro del momento: "Un giorno all'improvviso? Ho iniziato ad ascoltare questo coro qualche partita fa e mi piace tanto. L'ho imparato a memoria in poco tempo ed è bellissimo".