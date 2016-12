Napoli, Higuain ha urlato "vergognoso": così ha scritto Irrati

La parola detta da Higuain a Irrati, scritta dall'arbitro sul referto di Udinese-Napoli, è "vergognoso". Il direttore di gara racconta quanto accaduto, per poi passare a descrivere il tentativo di entrare in contatto con un avversario, Felipe. E il legale del Napoli, l'avvocato Grassani, si affiderà a un precedente per dimezzare i 4 turni di squalifica: quello di Mazzarri nella finale della Supercoppa del 14 agosto 2012 tra Napoli e Juve a Pechino.