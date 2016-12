Napoli: Higuain esce per infortunio, ma è solo una botta

LE REAZIONI

Un sospiro di sollievo, dopo la paura per Higuain, anche da parte di Alessandro Cecchi Paone: "Avevo punito il nostro giocatore, non voleva fare male a Higuain e sono felice che non sia nulla. E per quanto mi riguarda anche di non dover lavorare gratis per il presidente De Laurentiis per tutta la vita e di poter girare per Napoli in tutta tranquillità".

E il presidente De Laurentiis: "E'i bello fare queste amichevoli, queste iniziative. Anche se ci sono delle incognite come la cosa capitata a Higuain".

Valerio Esposito, autore dell'entrata su Higuain: "Sono mortificato, sono il primo tifoso del Napoli. Spero non sia nulla e che torni a fare più gol di prima. Mi è scivolata la gamba d'appoggio e sono entrato da dietro, ripeto spero non sia nulla perché sono il primo tifoso del Napoli"