Napoli, Higuain e lo sfogo dopo il Palermo

13:25 - Il Napoli torna a rivedere la luce dopo tanti musi lunghi. A Reggio Emilia la squadra si è ricompattata: riecco i tre punti e i sorrisi. Ma a distanza di qualche giorno emerge un clamoroso sfogo di Higuain fatto ad alcuni amici dopo il pareggio contro il Palermo: "Di questo passo non vinceremo niente". Parole amare, quelle del Pipita, che non ha puntato il dito contro nessuno ma che vive male un momento difficile. Con la vittoria tutto passato?

L'indiscrezione arriva dalle pagine dell'edizione odierna del 'Mattino'. Contro il Sassuolo il Napoli ha rialzato la testa: per il Pipita e tutto il gruppo una boccata d'ossigeno e una spallata alla crisi. "E' la vittoria di tutti, una partita come questa dà fiducia", ha detto a fine gara Callejon, l'uomo decisivo. Il Napoli intanto è già tornato a lavorare in vista della sfida di giovedì in Europa League contro lo Slovan Bratislava. Il gruppo ha svolto seduta atletica poi la squadra si è divisa in due gruppi: corsa sul perimetro del campo per chi ha giocato domenica, per gli altri uomini della rosa esercitazioni attacco contro difesa e partitella a tema.