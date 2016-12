Napoli, Higuain e Insigne già caldi per la Juve

Prosegue il lavoro del Napoli in vista del big match in programma sabato sera in casa della Juventus. La squadra di Sarri, nella giornata di mercoledì, ha svolto una doppia seduta a Castel Volturno, dove nel pomeriggio è andata in scena una partitella parecchio intensa, con ritmi molto alti. A segno, tra gli altri, anche Gonzalo Higuain e Lorenzo Insigne, già caldi e pronti per affrontare i bianconeri.