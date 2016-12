Napoli, Higuain è il nuovo re del San Paolo

Da un argentino all'altro per sognare lo scudetto. Da Maradona a Higuain per tornare, da soli, in vetta al campionato dopo 25 anni. Una vita fa, insomma. Il Pipita è l'idolo indiscusso del San Paolo perché, a suon di gol, sta trascinando una città intera a successi importanti. Vinti, fino a questo momento, tutti gli scontri diretti: Lazio (5-0), Juventus (2-1), Milan (4-0), Fiorentina (2-1) e Inter (2-1). Maurizio Sarri se lo tiene stretto e non lo cambierebbe con nessuno al mondo. L'argentino segna da otto gare casalinghe consecutive: dal 1994 a oggi, meglio di lui, soltanto Gilardino (9, nel 2004-2005) e Vieri (11, nel 2002-03). E adesso la domanda è: chi ferma questo Napoli? La Roma si è persa, la Juventus sta risalendo ma è comunque a 7 punti e la Fiorentina, ormai, conquista soltanto pareggi. L'unica a sfiorare il colpaccio è stata l'Inter, che in pieno recupero e in 10 contro 11 ha colpito due pali con Jovetic e Miranda. Quindi, all'orizzonte non si vede nessuno. Questo Napoli può essere battuto soltanto dal Napoli stesso: il troppo entusiasmo può giocare brutti scherzi.



Al di là di tutto questo, Maurizio Sarri non si può più nascondere: una città intera culla il sogno scudetto. Fino al gol di Ljiajic, il Napoli ha confermato tutte le sue qualità e Higuain è stato, semplicemente, devastante. Un attaccante così fa la differenza in ogni big match: l'argentino sta portando sempre più in alto la sua squadra, lì dove nemmeno Cavani (un altro di quelli che hanno fatto la storia del club partenopeo dopo Maradona) c'era riuscito prima di salutare tutti, fare le valigie e trasferirsi in Francia, al Psg. Adesso c'è il Bologna, poi la Roma. Ma nessuno sembra in grado di fermare il Pipita. E' lui il nuovo re del San Paolo.