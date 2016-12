Napoli, Higuain e Andujar aggrediti dopo il match con la Lazio

Il Corriere dello Sport, che riporta la notizia, spiega anche che per i due azzurri non c'è stata, er fortuna, alcuna conseguenza fisica. Le auto, invece, hanno avuto qualche danno. I fatti: tutto è avvenuto dopo la cena offerta da Del Laurentiis all'interno dello stadio per salutare Rafa Benitez. I giocatori lasciano alla spicciolata l'impianto partenopeo. Quando però esce Andujar ecco che alcuni violenti si avvicinano alla macchina e praticamente gli sfondano il parabrezza. A ruota lo segue il Pipita che è a bordo di u n taxi insieme alla mamma Nancy e al fratello Nico. Gli ultras si avvicinano anche alla sua vettura, stesso copione. I due scossi vanno poi verso casa e il giorno dopo lasciano la città per rientrare in Argentina.