Napoli, Higuain d'oro: stessi numeri di Cristiano Ronaldo

Il ko contro la Roma ha fatto precipitare la situazione in casa Udinese, con la squadra insultata dai tifosi e la classifica che si fa parecchio preoccupante. Inzaghi, contattato domenica pomeriggio, ha declinato l'offerta mentre il club pensava anche a Calori e Walem. A sostituire Colantuono sarà però Gigi De Canio, che in Friuli è già stato dal 1999 al 2001. In bilico c'è anche la panchina di Reja, visto che l'Atalanta non vince da 14 partite e i punti sono 30, cioè solamente quattro in più del Frosinone terzultimo. Secondo quanto riferito da Tuttoatalanta, il presidente Percassi avrebbe già contattato Prandelli per affidargli subito la panchina senza quindi aspettare l'estate.

LE STATISTICHE- Gonzalo Higuaín ha segnato il suo 29º gol stagionale (in tutte le competizioni), eguagliando il suo record personale in una singola stagione (2009/10 con il Real Madrid).

- Higuaín ha segnato gli ultimi tre rigori calciati in Serie A, dopo che aveva sbagliato quattro dei precedenti sette tirati.

- El Pipita ha segnato 11 gol nelle ultime nove trasferte in campionato, restando a secco solo allo Juventus Stadium in questo periodo.

- 19 successi per il Napoli in questo campionato: gli azzurri non avevano mai ottenuto cosí tante vittorie dopo 29 giornate in Serie A.

- Gli azzurri hanno vinto tre delle ultime quattro sfide col Palermo in Serie A giocate in Sicilia.

- Napoli imbattuto da quattro giornate (due pareggi seguiti da due vittorie), e ha perso solo una delle ultime 14 giornate.

- 184 palloni giocati stasera da Jorginho: secondo miglior record in una partita di questo campionato (il primato è sempre di Jorginho, 218 tocchi contro il Verona lo scorso novembre).