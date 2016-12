Napoli, Higuain: "Con Sarri grande feeling, ora vinciamo qualcosa"

Diciotto reti in stagione (16 in campionato) e l'etichetta di migliore attaccante al mondo. Il 2015 di Higuain si è concluso alla grande: "Il bilancio è abbastanza positivo - ha dichiarato in esclusiva a Premium Sport -, ma speriamo che il 2016 sia migliore. Finché saremo in corsa vogliamo provare a vincere qualcosa, è questo quello che voglio dal 2016". La rinascita con Sarri : "C'è stato feeling da subito. Tifosi? Sono speciali".

Sul 2015 del Napoli: "E’ stato un anno lungo ma il bilancio è abbastanza positivo. Abbiamo fatto la semifinale di Europa League ci siamo giocati la qualificazione alla Champions fino all’ultima partita. Purtroppo è andata male. Da settembre stiamo facendo bene, speriamo che il 2016 sia migliore". Sul rigore sbagliato in Napoli-Lazio dello scorso anno, dichiara: "Sono cose del calcio, senza i due gol prima nessuno avrebbe pensato al rigore. E’ anche il bello di questo sport, ogni anno hai la possibilità di migliorare".

Sul suo rapporto con Sarri: "C’è stato grande feeling fin da subito, mi ha convinto a restare e ringrazio lui, i compagni, la società e i tifosi. Sono felice di essere rimasto a Napoli. Sarri mi ha dato tranquillità, quest’anno sto bene con la testa, fuori dal campo ho trovato la serenità e questo si riflette poi quando gioco. Secondo lui posso vincere il pallone d’Oro? Lo ringrazio, con me è sempre stato sincero". Sul paragone con Maradona, dichiara: "Sono argentino come lui ma non è un peso indossare questa maglia, è una soddisfazione. E’ stato un grandissimo giocatore nella storia del calcio, il più amato di Napoli. Essere paragonato a lui per me è un grande gioia".

Sul suo feeling coi tifosi: "E’ perfetto, mi fanno sentire speciale anche quando vado in giro per la città mi fanno sentire unico. Li ringrazio ed è anche merito loro se riesco a fare bene. Quando urlano il mio nome dopo il gol è un’emozione bellissima. Anche il coro 'Un giorno all'improvviso…' mi piace molto, volevo cantarlo insieme a loro e l'ho fatto. Loro sanno che insieme siamo più forti, speriamo di continuare così". Sulle speranze per il 2016: "Sognare è lecito, finchè ci sarà la possibilità matematica per vincere i titoli per i quali siamo in corsa noi lotteremo. Nel prossimo anno mi auguro di stare bene, di migliorare e a livello calcistico di provare a vincere qualcosa".

Sul fatto di essere considerato da qualcuno l'attaccante più forte del mondo: "Non lo so, è una decisione che lascio a voi. Io provo sempre a migliorare giorno dopo giorno, a volte ci riesco, altre volte no, è normale, non siamo robot. Ringrazio chi la pensa così, io penso solo a fare bene". Su cosa sceglierebbe tra vincere la classifica marcatori, lo scudetto o diventare papà, dichiara: "Le prime due speriamo, la terza non credo, non sono ancora pronto per diventarlo. Tutti dicono che essere papà è la cosa più bella del mondo ma per me adesso è lontanissima come cosa".