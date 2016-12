Napoli, Higuain chiama Maradona e lo invita per l'ultima di campionato

Higuain sente profumo di scudetto e chiama Maradona , che a Napoli è un simbolo eterno, avendo vinto due tricolori. Il Pipita ha invitato il suo connazionale per la gara del 15 maggio contro il Frosinone , l'ultima di campionato che si disputerà al San Paolo. Qualche settimana fa Maradona aveva manifestato la sua volontà di tornare a Napoli per festeggiare il successo in campionato. Lo ha rivelato De Maggio nella nostra trasmissione 4-4-2.

Per i tifosi del Napoli sarebbe un grande ritorno e, in fin dei conti, è il grande sogno dei partenopei riaverlo per una festa scudetto. Il tricolore in città lo aspettano dai tempi del Pibe de Oro, simbolo di una squadra capace di porre fine all'egemonia dei club del nord. Così è stato Higuain, leader e capocannoniere della formazione di Maurizio Sarri, a telefonare al suo connazionale per invitarlo all'ultima di campionato al San Paolo, contro il Frosinone il 15 maggio. Non si sa mai, il Napoli debba festeggiare davvero il terzo scudetto della sua storia.