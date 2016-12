Napoli, Herrera più vicino: è la settimana decisiva

Continua senza sosta il pressing del Napoli sul centrocampista messicano classe '90 Hector Herrera : il club azzurro ha alzato la propria offerta a 18 milioni più 3 di bonus, il Porto vacilla e verso la metà della settimana darà una risposta definitiva. Herrera dunque torna in vantaggio su Witsel , per il quale lo Zenit chiede troppo, le alternative sono Ionita, Diawara, Kessie e Kums , ma si tratterebbe di seconde scelte.

Napoli e Porto quindi sempre più vicine a un accordo che farebbe felice anche il Pachuca, vecchio club del centrocampista messicano, che riceverà una percentuale sulla cessione del giocatore. Mentre va in porto l'affare Herrera, sembra vicina a sbloccarsi anche la trattativa per Fabinho con il Monaco, che sta portando a termine l'acquisto di Sidibe. Il club monegasco dovrà valutare se accettare l'offerta di 12 milioni più Zuniga oppure quella da 15 milioni di euro cash bonus compresi, in caso di complicazioni le alternative sarebbero Widmer e Meunier.

In parallelo intanto il club azzurro lavora sui rinnovi di Callejon e Hamsik (2,2 milioni a stagione per l'attaccante spagnolo, poco più di 3 invece per il capitano), poi toccherà anche a Ghoulam, Hysaj, Albiol, Mertens e Higuain, a cui AdL è intenzionato a offrire 6,5 milioni a stagione.