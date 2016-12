Napoli, Hamsik: "Queste ultime 9 giornate saranno una sfida tra noi e la Juve"

Marek Hamsik avvisa la Juve: per lo scudetto non è ancora finita. "Queste ultime 9 giornate di campionato saranno una bella sfida sia per noi, sia per la Juve, ma occhio anche alla Roma, perché sta andando forte. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e ragionare partita dopo partita: la prima finale è contro il Genoa e vogliamo vincere", ha detto lo slovacco del Napoli in esclusiva a Premium Sport.