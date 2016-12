Napoli, Hamsik promette: "Saremo protagonisti in Europa"

Il campionato è terminato da poco, ma Marek Hamsik è già carico per la prossima stagione. "Abbiamo trascorso un altro anno splendido nella nostra famiglia azzurra, coronato dal meritatissimo ritorno in Champions League", ha spiegato il centrocampista sul sito del Napoli. "Per la settima stagione consecutiva saremo protagonisti in Europa, un traguardo che ci rende orgogliosi", ha aggiunto lo slovacco.