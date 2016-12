Napoli, Hamsik: "Incollati alla Juve, vogliamo lo scudetto"

La potenza della Juve, che ha vinto 19 delle ultime 20 partite in Serie A (l'altra è un pareggio), non spaventa Marek Hamsik, pronto insieme al Napoli a giocarsi tutte le proprie chance per arrivare allo scudetto. "Rimaniamo incollati alla Juventus - dice il centrocampista slovacco dal ritiro della sua nazionale -. Speriamo in un loro passo falso per cogliere l'occasione giusta in queste ultime otto giornate".