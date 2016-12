Napoli, Hamsik in pressing: "Siamo tutti con Benitez" 

17:17 - Si avvicina la data. Metà aprile. Il momento in cui Rafa Benitez ha promesso di sciogliere la riserva sul suo futuro. Ancora Napoli? Difficile. Però... Però c'è ancora spazio per provarci, provare a convincere lo spagnolo a restare: "Siamo tutti con lui e non importa se capita di finire in panchina" ha detto Hamsik. "Da quando è arrivato è cambiato tutto, nel modo di allenarsi e nel modo di scendere in campo e giocare". Parola di capitano. Poi c'è la società. C'è l'offerta, ultima, che il presidente De Laurentiis sta limando, in linea con quanto già prospettato negli ultimi mesi, solo alzata nella parte economica (vicina ai 5 milioni a stagione per altri due anni) e con l'aggiunta del "piano famiglia".



Di cosa si tratta? Come scrive e illustra calcionapoli24.it, l'eventuale permanenza di Benitez passa infatti anche dalla soluzione di questo nodo: la lontananza da moglie e prole, che attualmente vivono a Liverpool, pesa molto sui pensieri di addio di Rafa, ecco allora da parte della società un piano dettagliato delle opportunità presenti sul territorio (a Napoli ma anche a Roma) per consentire alle figlie del tecnico spagnolo di continuare ad avere una educazione scolastica stile brytish pur trasferendosi in Italia, riunendo sotto un unico tetto la famiglia.



Progetto calcistico ma anche familiare dunque. Oltre, ovviamente, a emolumenti adeguati. Il count-down segna l'ora: la riserva presto verrà sciolta. Serve chiarezza: in primis - calciatori e società a parte - per i tifosi azzurri. Forse, e giustamente, i più stanchi in questa situazione di stand-by.

