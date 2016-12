Napoli, Hamsik ha la febbre: in dubbio per lo Young Boys

18:35 - E' allarme Hamsik in casa Napoli in vista della sfida di giovedì sera al San Paolo contro lo Young Boys, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Lo slovacco ha saltato l'allenamento del martedì a causa di un attacco di febbre. David Lopez ha effettuato lavoro differenziato e anche lui è in forse. A parte anche Michu. Zuniga, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio destro, si è sottoposto a terapie.

Nella seduta mattutina a Castelvolturno la squadra ha svolto riscaldamento col pallone e successivamente seduta tecnico tattica. Poi esercitazioni a tema attacco contro difesa e chiusura con partita a campo ridotto. Mercoledì gli uomini di Benitez scenderanno in campo sempre di mattina.