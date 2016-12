Napoli, Hamsik, David Lopez e Michu saltano lo Young Boys

13:52 - Hamsik, Michu, David Lopez e Zuniga assenti nell'allenamento svolto in mattinata a Castelvolturno e costretti così a saltare la sfida di Europa League contro lo Young Boys. Lo slovacco, già a riposo per un attacco influenzale, non ci sarà giovedì sera al San Paolo, così come l'ex Swansea alle prese con un problema alla caviglia. Per il resto tutta la rosa a disposizione di Benitez intenzionato a proporre un ampio turn-over.

I CONVOCATI DI BENITEZ

Rafael, Andujar, Contini, Maggio, Mesto, Ghoulam, Britos, Henrique, Albiol, Koulibaly, Gargano, Inler, Jorginho, Mertens, Insigne, Callejon, De Guzman, Duvan, Higuain.