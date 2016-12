Napoli, Hamsik: "Contro la Roma è mancato il mio gol"

A Tiki Taka, a margine della prima di un film, Hamsik è tornato sulla pareggio ottenuto, al San Paolo , contro la Roma : "Se si doveva fare di più? Più di così. E' mancato soltanto il mio gol". E sullo scudetto: " Juventus di nuovo campione d'Italia? Speriamo di esserci anche noi fino in fondo". Al fianco del capitano dei partenopei c'era anche Insigne : "Pareggio giusto? Non credo, noi abbiamo creato molte più occasioni. Il gol della Roma ? Irregolare".

E quando, dallo studio, gli è stato fatto notare che dalle immagini non si può capire totalmente l'irregolarità della rete dei giallorossi, Insigne ha subito replicato. "Non si capisce? E deve dirlo al guardalinee, non a me. La Nazionale? Penso a far bene col Napoli, poi sceglierà Conte".