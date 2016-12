Napoli, Hamsik: "Benitez garanzia per far bene in Europa"

"E' un allenatore che entra nel gruppo, è comunicativo e parla con i suoi giocatori" ha continuato Hamsik parlando di Benitez. "E' difficile dire se questo sia in assoluto il Napoli più forte in cui ho giocato, ci sono stati anni in cui sono passati giocatori forti ma penso sia questa la squadra più competitiva.



Adesso, dopo il pareggio dell'andata, non si può sbagliare a Kiev col Dnipro. Per confermare quel ruolo da favoriti che gli azzurri si sono conquistati battendo il Wolfsburg: "Non penso che siamo i favoriti e ogni partita è diversa dalle altre. Siamo contenti di aver battuto il Wolfsburg e di essere in semifinale ma non ci dobbiamo accontentare perchè vogliamo arrivare fino in fondo. Penso che in questi anni il Napoli sia cresciuto tanto e abbia dato soddisfazioni ai propri tifosi, vincendo diversi trofei in Italia. Vincere l'Europa League sarebbe qualcosa di straordinario, una grande festa per tutti".



Affidandosi anche alla forza di Higuaìn: "E' molto speciale, basta pensare a tutti i gol che ha segnato in questi due anni. E' un bomber nato e ci darà una grande mano".