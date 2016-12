Napoli, Hamsik avvisa la Roma: "Puntiamo al secondo posto"

19:28 - Sei vittorie nelle ultime sette partite bastano e avanzano per alimentare l'ottimismo, guardare avanti con fiducia e alzare l'asticella degli obiettivi da raggiungere. Non solo terzo posto, quindi, ma accesso diretto alla Champions. Con la caccia alla Roma che è ufficialmente partita. Marek Hamsik e il Napoli ci credono e lanciano la sfida ai giallorossi: "Lottiamo per il secondo posto e vogliamo avvicinarci il più possibile alla Roma".

Lo slovacco, autore domenica dell'assist per il 2-0 di Gabbiadini, torna poi sul match contro l'Udinese: "Siamo partiti forte - dice - ma poi siamo calati e abbiamo subito il 2-1, poi siamo riusciti a trovare il terzo gol. Sono molto felice dell'assist che sono riuscito a dare per il secondo gol".Hamsik traccia ora la rotta: "Domenica - spiega - ci aspetta una trasferta molto difficile a Palermo, basta ripensare al 3-3 che abbiamo fatto in casa con i siciliani per conoscere la forza del nostro prossimo avversario ma vogliamo proseguire il nostro cammino per avvicinarci alla Roma".