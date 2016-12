Napoli, Hamsik a Premium Sport: "Vogliamo un trofeo per i tifosi"

Intervistato in esclusiva da Premium Sport . Marek Hamsik ha analizzato l'inizio stagione della sua squadra. "Cosa è successo a Sassuolo ? Per qualche minuto ci hanno schiacciato con le palle inattive . Abbiamo perso equilibrio, penso che non dovrebbe accadere a una squadra come la nostra. Siamo all'inizio del campionato, sarà una maratona . Che Napoli sarà quest'anno? Spero di vincere un trofeo per accontentare i nostri tifosi", ha spiegato lo slovacco.

Poi, Hamsik ha parlato della gara di domenica sera contro la Sampdoria: "C'è tempo per recuperare, ma non bisogna perdere punti a partire da domenica. Dobbiamo fare bene già contro i blucerchiati. Ci teniamo a vincere, giochiamo a casa per la prima volta in quanto in estate non abbiamo potuto disputare amichevoli al San Paolo. Non vediamo l'ora di scendere in campo per dimostrare la nostra forza. Con la Samp il primo gol in serie A nel lontano 2007? Fu una bella azione con Zalayeta e Lavezzi".