Napoli, Hamsik: "A Bratislava match speciale"

17:45 - Ritorno al passato per Marek Hamsik. Il centrocampista del Napoli giovedì affronterà in Europa lo Slovan Bratislava, la squadra in cui ha mosso i primi passi da professionista. E non sarà una partita come le altre: "Sarò faccia a faccia contro il club dove ho trascorso due anni bellissimi, cominciando il mio percorso verso il grande calcio - ha raccontato al sito slovacco 'Pravda.sk' -. Sarà un match speciale per me".

Dopo la vittoria in casa del Sassuolo, con cui ha festeggiato le 250 partite in A con il Napoli, Hamsik vuole infilare il secondo successo di fila, per la prima volta in stagione: "La vittoria di domenica ci dà tre punti di cui avevamo davvero bisogno. Siamo contenti anche se sappiamo che il gioco può ancora migliorare". "Credo che siamo saliti su un'onda vincente anche per le prossime gare, anche se ora siamo concentrati solo sul match di Bratislava - ha proseguito -. Noi non lo sottovalutiamo, anche se so che non stanno attraversando un grande momento".



E a Bratislava il capitano azzurro potrà contare anche sul supporto di alcuni tifosi speciali. Circa 50 persone tra amici e parenti sono infatti in arrivo da Banska Bystrica, la città sulle rive del fiume Hron, dove è nato Marek.