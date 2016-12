Napoli: Grassi, che sfortuna! Si fa male al primo allenamento

Incredibile a Castel Volturno. Alberto Grassi si è infortunato al suo primo allenamento con la maglia del Napoli. Il centrocampista aveva da poco firmato il contratto con il club azzurro, che aveva annunciato l'ufficialità del suo acquisto dall'Atalanta. Durante la sua prima sessione con i nuovi compagni Grassi ha subito una botta e si è procurato un infortunio al ginocchio destro.



Il giocatore è stato immediatamente trasportato presso la clinica Pineta Grande, a due passi dal centro di allenamento, per accertamenti ed esami. C'è apprensione, come è ovvio che sia, anche perché si sono subito sparse voci di un infortunio di una certa gravità. Grassi ha avvertito una fitta al ginocchio e si è subito fermato.

E a conferma dell'apprensione di cui sopra, in clinica è stato deciso di spostare a domani, giovedì, esami più approfondi. Grassi sarà sottoposto a risonanza magnetica.