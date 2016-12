Napoli, goleada anche a Cagliari: 0-3 con vista Champions

10:57 - Dopo Fiorentina e Wolfsburg, il Napoli di Benitez rifila una goleada anche al Cagliari di Zeman nel primo posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Gli azzurri passeggiano al Sant'Elia e con lo 0-3 si riportano in scia della zona Champions occupata da Lazio e Roma. Un ritrovato Callejon, Gabbiadini in gol dopo due mesi e l'autorete di Balzano firmano il successo che scatena l'aperta contestazione dei tifosi rossoblù. Espulso Maggio.

LA PARTITA

Per chi non l'avvesse capito, per il terzo posto c'è anche il Napoli. Il ritiro imposto da De Laurentiis quindi è un'idea definitivamente tramontata. Gli uomini di Benitez hanno raccolto a Cagliari una successo doppiamente importante contro un avversario forse ancora più morbido del previsto, forse il migliore incontrabile nella giornata in cui le due romane davanti, più la Sampdoria, hanno frenato la loro corsa parallela alla Champions.

In un clima surreale dopo la scandalosa aggressione di alcuni ultras ai giocatori rossoblù, il Napoli ha passeggiato sui resti morali di una squadra in disarmo. Contestato dal primo minuto il Cagliari è crollato in pochi minuti, sfilacciato in campo dal principio e incapace - o forse impossibilitato - ad accennare una minima reazione convinta alle giocate in scioltezza di Hamsik e compagni. Tolta un'occasionissima per Mpoku neutralizzata da Callejon (trenta secondi dopo il vantaggio) e un destro morbido di Avelar, i primi quarantacinque minuti sono stati un supplizio per la banda di Zeman, graziata due volte da Higuain nel primo quarto d'ora e ferita all'anima della difesa da Callejon al 24' su assist al bacio tra i due centrali di Hamsik. Sotto di una rete le maglie già larghe dei rossoblù si sono allungate ancora di più regalando al Napoli potenziali occasioni ogni volta che dai piedi illuminati di Insigne o Higuain ce ne fosse la mezza possibilità. Il raddoppio, sinonimo di sipario, arriva nel recupero del primo tempo con la clamorosa autorete di Balzano, di testa, in anticipo su Insigne. Un diluvio sulla già inzuppata situazione sarda, in una serata serena solo meteorologicamente parlando.

Nella ripresa nessun accenno di vita, nemmeno d'orgoglio per il Cagliari che in campo - di fatto - non si presenta nemmeno. Zeman nello spogliatoio non tocca le corde giuste e quello a cui si assiste è un monologo del Napoli, con il tuono di Gabbiadini al 59' per lo 0-3 concausa della grandinata di frasi non proprio edificanti contro la squadra di casa. La mezz'ora finale, nonostante l'ingenua espulsione di Maggio al 65', è pura accademia azzurra che conferma l'ispirazione ritrovata dagli uomini di Benitez, capaci in una settimana di infilare tre goleade a Fiorentina, Wolfsburg e Cagliari e di rimettere prepotentemente nel mirino il terzo posto. Lazio e Roma sono avvisate. Per i sardi, fermi a quota 21 e reduci da due punti conquistati nelle ultime undici partite, la salvezza assume sempre più i connotati di utopia.



LE PAGELLE

Callejon 7 - Attenzione, attenzione. Si è davvero risvegliato dal letargo dopo tre mesi di sonno profondo. Due gol consecutivi in campionato e un avviso alle avversarie dirette.

Farias 4,5 - La doppietta dell'andata che gli aveva regalato i titoloni di mezza stampa è ormai un lontanissimo ricordo.

Hamsik 7 - Qualcuno ha acceso la luce nel suo cervello. Ispiratissimo come sempre di recente, manda in porta Callejon e causa l'autorete di Balzano.

Mpoku 4,5 - E' l'emblema suo malgrado del Cagliari del Zeman. Quello del vorrei, ma non posso.

Maggio 5 - Si prende un giallo che gli sarebbe costata la squalifica contro la Samp, ma esagera e si becca un cartellino rosso ingenuo sullo 0-3.



IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 0-3

Cagliari (4-3-3): Brkic 5; Balzano 5, Ceppitelli 5,5, Rossettini 5, Avelar 5; Dessena 5, Conti 5,5, Ekdal 5 (18' st Joao Pedro 5,5); Farias 4,5 (18' st Cossu 5), Sau 5 (1' st Longo 5), Mpoku 4,5. A disp.: Colombi, Cragno, Diakité, Gonzalez, Pisano, Murru, Capuano, Husbauer, Cop. All.: Zeman 4

Napoli (4-2-3-1): Andujar 6; Maggio 5, Albiol 6, Koulibaly 6, Strinic 6,5; Jorginho 6, Gargano 6,5; Callejon 7 (23' st Mesto 6), Hamsik 7 (11' st Gabbiadini 6,5), Insigne 6,5; Higuain 6 (16' st Zapata 6) A disp.: Rafael, Colombo, Henrique, Britos, Ghoulam, Inler, Mertens. All.: Benitez 6,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 24' Callejon (N), 46' aut. Balzano (C), 14' st Gabbiadini

Ammoniti: Conti, Longo, Rossettini, Ceppitelli (C); Koulibaly (N)

Espulsi: 20' st Maggio (N) per somma di ammonizioni