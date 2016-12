Napoli, gli auguri di de Laurentiis: "Torniamo carichi per il rush finale"

Aurelio de Laurentiis ha fatto gli auguri di Pasqua al Napoli e ai suoi tifosi, soprattutto in vista della volata scudetto con la Juve. "Auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, ai ragazzi della squadra e allo staff tecnico, con le loro famiglie. Torniamo carichi per il rush finale", ha scritto il presidente azzurro nel suo messaggio pubblicato dal sito della società.