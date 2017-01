Napoli, Giaccherini: "Pensavo di giocare di più, ma qui sto bene"

C'è anche la firma di Giaccherini nel 3-1 con cui il Napoli ha superato lo Spezia in Coppa Italia. "Sono contento della vittoria - le parole dell'ex Bologna -, non era facile contro una squadra come lo Spezia". Sulle voci di mercato: "Mi aspettavo di giocare di più ma non ho mai fatto polemiche, cerco sempre di lavorare e fare il professionista. Qui sto bene e sono contento, non ho avuto alcun contatto. Poi sarà il Napoli a decidere, vediamo".