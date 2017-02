Napoli-Genoa, Sarri: "E' una sfida molto delicata, non dobbiamo pensare ad altro"

Il Real Madrid sullo sfondo, ma in casa Napoli si pensa all'anticipo col Genoa: "Dobbiamo essere bravi ad estranearci dal resto e pensare solo alla partita che non sarà semplice, contro un avversario aggressivo - ha dichiarato il tecnico Sarri -. Pavoletti? Cresce, ma non posso regalare minuti a chi non è al top". Poi una polemica: "E' stato scritto che avrei incontrato la Juventus, è tutto inventato e denuncio il giornale".