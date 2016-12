Napoli, gelo tra De Laurentiis e Sarri sul rinnovo

Il secondo posto è un imperativo per il Napoli . Oltre alla Champions diretta, potrebbe decidere anche il futuro di Sarri . Il tecnico ha il contratto in scadenza, il club può rinnovarglielo entro il 31 maggio e così fino al 2020 di anno in anno ma crede di meritare un accordo pluriennale sulla scia dell'ottima stagione mentre De Laurentiis , dubbioso su scelte e atteggiamenti, preferisce pensarci ancora su.

Da qualche tempo, complice il silenzio stampa, né Sarri né il presidente fanno sentire la propria voce: non è un caso se lo stop alle comunicazioni sia stato dettato dalla società, anche perché il tecnico, come in altre fasi delicate della stagione, non si è sentito del tutto protetto verso media e istituzioni. La Gazzetta dello Sport parla di vero e proprio gelo, che potrebbe addirittura mettere in discussione il rapporto tra Napoli e Sarri in caso di terzo posto.

Se l'allenatore partenopeo sente di meritare un rinnovo senza condizioni, sulla scia di una stagione che porterà - comunque vada - il Napoli nella Grande Europa (soprattutto considerando gli obiettivi iniziali, piazzamento europeo, e il mercato invernale che non ha rafforzato la rosa per una lotta al vertice), AdL sembra stia frenando. Al presidente non sono piaciuti il nervosismo di Sarri che non ha aiutato la squadra nei momenti di difficoltà (vedi l'espulsione con l'Udinese) e neanche la logica dei "titolarissimi" che hanno intristito elementi importanti in panchina (Gabbiadini, Valdifiori) oltre a questa mini-crisi che ha come comun denominatore l'incapacità di raccogliere punti fuori casa con le dirette rivali (Inter e Roma, prima la Juventus).

Ecco perché queste tre partite saranno determinanti: in caso di secondo posto, facile che ogni divergenza venga appianata magari trovando un punto mediano (accordo biennale?) mentre se il Napoli finirà ai preliminari di Champions, allora il ribaltone potrebbe davvero essere dietro la porta.