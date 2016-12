Napoli, Gargano: "Mazzarri? Mi sono lasciato male con lui" 

15:51 - Partita dopo partita, metro dopo metro, palla recuperata dopo palla recuperata. Walter Gargano sta così riconquistando l'affetto e la stima dei tifosi del Napoli, con serietà, dedizione, impegno. Dopo i tanti fischi, finalmente contro il Torino sono arrivati anche gli appalusi del San Paolo: "Do tutto per questa maglia, ho sposato il Napoli, per essere degno di questa maglia devi dare sempre il 100%" ha dichiarato l'uruguagio a radio Kiss Kiss. "Mazzarri? Mi sono lasciato male con lui ma ora provo solo indifferenza. Nessuna rivincita con l'Inter, non sarà una partita speciale: pensiamo a vincere solo per la nostra classifica".

"Il nostro inizio non è stato facile - ha proseguito Gargano - ma c'è da dire che abbiamo avuto tanta sfortuna, basti pensare che i portieri avversari sono sempre migliori in campo". Col Torino, intanto sono arrivati anche tanti cori e applausi: "Mi trovo bene in questa squadra. Non è facile rientrare dopo due anni: devo ringraziare Benitez. Ma un grazie va anche alla tifoseria: ogni volta che vado in campo do il massimo perchè ci tengo tanto: ci tengo a dirlo anche per quello che ho detto in passato, sputerò sangue per questa maglia".



Alla ripresa del campionato c'è l'Inter: "Per loro sarà una gara importante: per me non sarà una gara speciale, è uguale alle altre. Non mi fa nessun effetto giocare contro Mazzarri, con lui non ho finito bene perchè su diverse cose ci siamo divisi. Daremo tutto per vincere".