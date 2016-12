Napoli: Gabbiadini, parla l'agente: "Merita rispetto, altrimenti possiamo togliere il disturbo"

"Dopo sei mesi a Napoli, nei quali ha dimostrato il suo valore, non può essere messo in discussione - ha proseguito l'agente di Gabbiadini a Radio Crc nel corso del programma "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma - Sono rimasto basito nel vederlo in panchina, forse sono di parte, non so se per voi è tutto normale, per me non è per nulla normale. Sono amichevoli, questo è vero, ma ho già detto alla società che il calciatore è alla vigilia di una stagione importante, il Napoli ha già rifiutato cifre importanti per il ragazzo". E ancora: "Gabbiadini ha fatto 20 gol nella scorsa stagione, è l'unico attaccante italiano, merita rispetto. Manolo viene spesso, in generale, scavalcato da qualcuno che è solo in vantaggio mediaticamente. Garanzie da parte del Napoli? Gli attestati di stima fanno piacere ma Manolo ha anche bisogno del campo. Mi farebbe piacere vedere Gabbiadini di più sul rettangolo verde. Ripeto, è un'annata troppo importante, non bisogna sbagliare nulla. C'è un appuntamento da non fallire per il Napoli, che gioca tre competizioni, e per Manolo. A me personalmente piace parlare prima e non dopo, dopo sanno farlo tutti. Nessuno immagina un Napoli senza Gabbiadini ma mi rammarica che quando si fanno delle scelte, come in passato, ad essere escluso è sempre il calciatore considerato più un bravo ragazzo. Bisogna farla finita con questa storia perchè anche noi sappiamo essere meno bravi".

Parole queste che, tuttavia, spiazzano anche il giocatore stesso.