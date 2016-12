Napoli: Gabbiadini-Mertens, panchinari e bomber

Due panchinari e cinque gol: il Napoli ha riscoperto il valore di Gabbiadini e Mertens . In assenza di Higuain l'ex Sampdoria ha riscattato l'opaca prova di San Siro, mentre il belga non ha fatto rimpiangere Insigne regalandosi la prima tripletta in Serie A. A stupire sono soprattutto i numeri dell'attaccante italiano: cinque reti in campionato partendo titolare solo quattro volte, una media addirittura meglio di quella del Pipita. Segnali importanti non solo per Sarri, ma anche per Conte in ottica Nazionale per l'Europeo. Il problema è che a partire dalla prossima settimana Manolo , in grande condizione fisica, tornerà in panchina per far posto all'argentino e nelle prossime quattro partite da qui alla fine difficilmente avrà tante occasioni per mettersi in mostra. Da Napoli anche una preoccupazione per Conte visto che Mertens affronterà gli azzurri con il suo Belgio. Contro il Bologna è arrivata una tripletta spettacolare: un gol più bello dell'altro, tutto il suo repertorio messo in mostra in soli 90 minuti. Anche per l'esterno, il destino sembra uguale a quello di Gabbia: tutte e due, con ogni probabilità, partiranno dalla panchina contro la Roma. Ora toccherà a Sarri decidere.

LE STATISTICHE• Il Napoli non vinceva 6-0 dall'ottobre 1987 contro il Pescara in Serie A e con sei gol di scarto dall’ottobre 1988 sempre contro il Pescara.

• Gli azzurri sono gli unici ancora imbattuti in campionato tra le mura amiche (14V, 3N); 43 gol segnati e 45 punti conquistati in 17 gare al San Paolo – entrambi primati nel torneo in corso.

• Il Bologna manca il successo in Serie A da 9 giornate (4N, 5P) in cui è riuscito a segnare un totale di soli due gol.

• Record di tiri nello specchio del Napoli in un primo tempo di questa Serie A (8).

• Prima doppietta in Serie A per Manolo Gabbiadini alla sua presenza numero 143.

• 7° rigore realizzato dal Napoli in questo campionato, solo Fiorentina e Torino (8) ne hanno trasformati di più finora.

• Il Bologna ha invece subito il gol numero 7 su rigore in questo campionato, più di chiunque altro.

• Primo gol subito dal Bologna nei primi 15 minuti di partita in questo campionato: era l’unica squadra imbattuta nel primo quarto d’ora di gioco.

• Nelle ultime 13 da titolare col Napoli (tutte le competizioni) Manolo Gabbiadini ha realizzato 10 gol e fornito 3 assist.

• Gabbiadini ha segnato alla sua ex squadra Bologna cinque gol in quattro match di massima serie. • Gabbiadini ha segnato 9 gol in 973 minuti giocati in questa stagione (tutte le competizioni), uno ogni 108 giocati.

• In Serie A Manolo ha segnato un gol ogni 107 minuti (5 reti in totale), secondo solo a Higuain (uno ogni 87) tra i giocatori con almeno tre reti in questo campionato.

• Dries Mertens non faceva gol e assist in una stessa partita di Serie A da maggio 2015 contro il Cesena. Questa è la terza volta che gli capita nel campionato italiano (la prima nel maggio 2014 contro il Verona).

• Prima tripletta con la maglia del Napoli per Mertens. Il belga con i tre gol di oggi è andato in doppia cifra di reti stagionali (tutte le competizioni).