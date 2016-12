Napoli, Gabbiadini: "A Roma senza paura"

11:28 - "Di sicuro non andiamo a Roma per pareggiare o perdere, ma solo per vincere". Manolo Gabbiadini suona la carica in vista di Roma-Napoli. "E' una partita importante, ma non decisiva - ha detto l'attaccante azzurro - La Coppa Italia? Vogliamo conquistare la finale e di vincerla. Stessa cosa in Europa League. Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Insigne? E' un valore aggiunto, è un'arma in più per questo finale di stagione".

"Io titolare? Abbiamo tantissime partite in un mese, il mister è bravissimo a far ruotare i suoi uomini, sa chi far giocare, chi sta meglio e chi può creare maggiori problemi agli avversari - ha proseguito Gabbiadini a Radio Kiss Kiss Napoli - Il mese di aprile sicuramente è il mese più importante, se lavoriamo bene ora ce lo ritroveremo nel mese successivo, dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili. Higuain? Lui è un campione, si adatta con qualsiasi giocatore, questo vale anche per gli altri compagni, è tutto più facile per me". Sulla Nazionale: "Indossare la maglia azzurra è sempre bella, confrontarsi con giocatori di alto livello è fantastico, è stata una bella esperienza, avrei preferito fare gol ma purtroppo non ci sono riuscito".