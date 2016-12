Napoli, frattura dello zigomo per Gargano: operazione riuscita perfettamente

20:21 - Tegola per il Napoli e Benitez. Gargano va ko in allenamento e salterà la sfida di domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il centrocampista uruguaiano ha rimediato una frattura allo zigomo destro dopo una pallonata in pieno volto nel corso dell'ultimo allenamento a Castelvolturno ed è stato sottoposto a intervento chirurgico riuscito perfettamente. Da valutare i tempi di recupero per il centrocampista pertenopeo.

"Walter Gargano è stato operato questo pomeriggio allo zigomo destro nella Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. L'intervento è stato eseguito dal professor Giampaolo Tartaro e dal dottor Mario Sant'Agata, coadiuvati da dottor Vincenzo Schiavone, anestesista, e dal dottor Mimmo Falco.L'intervento è perfettamente riuscito. La frattura, plurimoframmentata, è' stata ridotta e sintetizzata con placca e viti. Gargano potrà riprendere gli allenamenti differenziati lunedì e dovrà evitare il contatto fisico per 4 settimane", il comunicato del Napoli.

Al posto di Gargano a questo punto contro i nerazzurri il candidato numero uno è Inler, che ha smaltito i problemi muscolari ed è recuperato.