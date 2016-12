Napoli-Fiorentina, Sarri: "Sarà una partita di sofferenza"

LE PAROLE IN CONFERENZA

Ti saresti aspettato che Napoli-Fiorentina fosse il big match di giornata?

E' più merito della Fiorentina visto che sono primi e non per caso. Hanno dominato quasi tutte le partite che hanno fatto. Sono primi con merito. Noi siamo alla ricerca della continuità che è l'unica arma che abbiamo per risalire



Voi avete dominato a San Siro col Milan, la sosta vi ha messo qualche dubbio in più?

C'è sempre, la sosta interrompre delle inerzie che si erano create. Stavamo facendo bene, vediamo se abbiamo la mentalità per riattaccare subito la spina



I tifosi possono sognare lo scudetto?

Continuo a pensare che sia una bestemmia, anche la Fiorentina ha vinto con quattro gol in casa dell'Inter. La Fiorentina ha chiuso davanti a noi in classifica l'anno scorso e lo sono ancora, sono più favoriti di noi



Come si pone con l'entusiasmo che si è creato?

Esattamente come prima, ci estraneamo da tutto. I tifosi è giusto che sognino, ma noi facciamo un altro mestiere. Dobbiamo rimanere quelli che eravamo prima. L'unico modo per lavorare al meglio è questo



La Fiorentina è un match particolare per lei?

Abito a 15 km dallo stadio da 50 anni, è normale che sia speciale. Ma speriamo di fare una grande partita per dare continuità ai nostri risultati



Sarà una sfida spettacolare?

La Fiorentina è la squadra con maggiore possesso palla e con la percentuale maggiore di passaggi riusciti. Sarà una partita di sofferenza, vedremo quanto riusciremo a soffrire. Noi proveremo a farle perdere il pallino del gioco e poi vedremo come reagiranno. Sicuramente ci sarà da soffrire contro il loro palleggio



Il Napoli segna tanto e subisce poco: il divario tra le due è pochissimo?

Spesso bisogna parlare solo di numeri e quelli dicono che loro sono più favoriti di noi. Io ho grande fiducia nei miei giocatori e so che ce la giochiamo a viso aperto. Ma resta una partita difficile



Al San Paolo ci saranno 50mila persone

Mi auguro che lo stadio sia un inferno, domani l'aiuto del pubblico sarà fondamentale. C'è grande entusiasmo



Come sta Insigne?

Da mercoledì è rientrato in gruppo, ma sta abbastanza bene. E' a disposizione poi valuterò dopo l'allenamento di oggi.



Cosa le piace di più e di meno del suo Napoli?

Abbiamo ampi margini di miglioramento. Mi piacerebbe avere un baricentro sempre più alto ma non sempre è possibile. Dobbiamo avere la testa concentrata sul migliorarsi sempre. Le prestazioni portano i risultati.



La Juventus non sta dominando, la Roma fatica... c'è bagarre: questa situazione andrà avanti a lungo?

La stragrande favorita di questo campionato è la Juventus. Verosimilmente il campionato sarà più equilibrato degli anni scorsi, ma i bianconeri non sono fuori dalla lotta. Sanno fare 8-9 vittorie di fila, per il nostro campionato hanno una forza importante



Chi può essere l'uomo decisivo di Napoli-Fiorentina?

Di sicuro non sarò io, in campo ci vanno i giocatori. I campioni di entrambe le squadre saranno importanti



Come sta Higuain?

E' rimasto qui e si è allenato bene, ha avuto un buon ciclo di lavoro. Mi sembra in grande convinzione e applicazione, spero che diventi lui decisivo



A sinistra si è più offensivi che a destra, quanto ci vorrà per equilibrare le cose?

Ogni giocatore ha le sue caratteristiche che anche l'allenamento non può cambiare. A destra l'equilibrio ce lo dà Callejon che si sacrifica molto. Il nostro settore di sinistra crea preoccupazioni agli altri durante tutta la partita



Hai già scelto l'undici da mandare in campo?

In questo momento in undici hanno giocato più di altri, ma servivano certezze ed era inevitabile. Spero che tra un mese ci siano più giocatori intercambiabili senza perdere in prestazione. A Varsavia ho avuto un bel segnale