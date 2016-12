2 novembre 2015 Napoli fermato ma ottimista: la difesa è da scudetto Contro il Genoa un pizzico di sfortuna ha impedito la sesta vittoria di fila, ma gli azzurri sono la squadra più in forma

Niente aggancio alla vetta, ma qualche certezza in più. Lo 0-0 in casa del Genoa ha portato in dote un pizzico di amarezza per il Napoli che al tempo stesso dal Ferraris esce rinforzato piuttosto che ridimensionato. Al netto di un rigore negato a Higuain, gli azzurri hanno imposto il proprio gioco sul difficile campo del Genoa confermando la solidità difensiva richiesta da Sarri. Il Napoli è in grande forma, nonostante i due punti lasciati.

Sembra quasi paradossale da dire nella giornata in cui gli azzurri hanno fallito l'aggancio alla vetta lasciando a Inter e Fiorentina l'onore, ma questo Napoli anche contro il Genoa ha dato segnali positivi in chiave scudetto. Solidità difensiva e controllo del gioco non sono mancati nemmeno a Genova e solo qualche episodio sfortunato, per parafrasare il Sarri-pensiero, ha impedito di continuare la striscia di cinque vittorie consecutive. Reina, per esempio, non è mai stato seriamente chiamato in causa nei suoi novanta minuti liguri confermando quell'equilibrio tanto sospirato dal tecnico toscano.



Con quello del Ferraris sono tredici i risultati utili consecutivi e ricordando la partenza di campionato ad handicap, con schemi e motori ancora da scaldare, sono i numeri a dire che il Napoli è la squadra più in forma del campionato. Veniva da cinque vittorie di fila da sommare al filotto in Europa League, con un turnover ragionato e fruttuoso. Il mezzo passo falso del Ferraris dispiace, ma non preoccupa. Certo, contro le cosiddette piccole l'attacco non è così spietato come nei big match, ma anche quello può essere visto come un punto di forza. Il calendario ha già proposto le grandi sfide, vinte. Mancano Inter e Roma per dimostrare sul campo la maturità necessaria a lottare per il titolo.