Napoli, esordio da sogno per Milik: già meglio di Cavani e Higuain

L'ex attaccante dell' Ajax ha impiegato 18' a piazzare il primo acuto di una stagione che promette benissimo. Da opportunista vero il primo, sfruttando al massimo il destro a giro respinto dal palo di Mertens . Da numero 9 per eccellenza il secondo, con uno stacco imperioso in mezzo alla distratta difesa rossonera. Il tutto in 15 minuti appena. Meglio, si diceva, sia dell'esordio di Cavani che di quello di Higuain. Higuain trovò il primo gol alla seconda di campionato, dopo essere rimasto a secco contro il Bologna . Per l'esattezza al 70' minuto di Chievo-Napoli 2-4. Cavani , arrivato dal Palermo, piazzò il colpo alla prima di campionato: 7' di Fiorentina-Napoli del 29 agosto 2010. Cross di Dossena, colpo di testa e palla che colpisce la traversa e rimbalza (probabilmente) più sulla linea che dentro la porta. Il Pipita dovette aspettare fino al 27 ottobre per firmare la prima doppietta, per l'esattezza contro il Torino. Addirittura più lunga l'attesa del Matador per i primi due gol in Serie A: 7 novembre 2010, Napoli-Parma 2-0. Certo, a fine campionato Cavani segnò 26 gol e Higuain ne fece 17... Nessuno dei due bomber, però, ha avuto la capacità di segnare due reti alla prima. Per questo il San Paolo, che tiene molto alle prime impressioni, ha subito adottato questo attaccante dai movimenti intelligenti e dal gol facile. Se questo è solo l'inizio, i tifosi del Napoli possono (di nuovo) rimanere tranquilli dopo aver perso per la seconda volta in pochi anni l'attaccante più forte della squadra. De Laurentiis, ancora una volta, sembra aver pescato un jolly in parte inaspettato.

LE STATISTICHE- Il Napoli è imbattuto da quattro partite contro il Milan in Serie A (3V, 1N): in queste sfide i partenopei hanno segnato in media 3 reti a partita

- Il Milan non vince al San Paolo in Serie A da ottobre 2010 (2N, 4P): in questo parziale ha sempre subito gol (2.7 di media)

- Cinque i tiri nello specchio da parte del Napoli nel primo tempo contro il Milan, uno in più di quanti ne aveva effettuati in tutta la partita contro il Pescara.

- Il Milan non terminava in nove una partita in Serie A da maggio 2015, contro il Sassuolo.

- Per la prima volta in Serie A Suso ha sia segnato che servito un assist nella stessa partita

- Josè Callejon ha messo lo zampino in tre reti in una singola partita (due gol, un assist) per la seconda volta in Serie A, la prima da marzo 2014 (contro il Catania)

- Solo nel gennaio 2014, contro il Chievo (nove), Mertens ha effettuato più tiri di stasera in una partita di Serie A (sette)

- Arkadiusz Milik è il primo giocatore polacco a segnare con la maglia del Napoli in Serie A

- Milik ha segnato due gol con i suoi unici due tiri nello specchio del match

- Carlos Bacca ha giocato 19 palloni contro il Napoli, almeno 10 in meno di ogni altro giocatore tra i 22 titolari.