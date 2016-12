Napoli, ecco la nuova maglia: nello spot c'è Higuain

8 luglio 2016 14:02 Napoli, ecco la nuova maglia: nello spot cʼè Higuain Look completamente azzurro e lineee attillatissime per gli uomini di Sarri

Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2016/2017. Indossata da Reina, Allan e Callejon, la divisa è completamente azzurra, come da tradizione, con linee molto attillate che vestono i giocatori come una seconda pelle da "battaglia" (kombatskin). Ma la vera notizia della presentazione è che alla fine dello spot che mostra il nuovo look compare anche Higuain. Un segnale forte e chiaro, che rispedisce al mittente le voci di mercato attorno al Pipita.

"E' una nuova kombat, una skin che ha come caratteristica rendere la maglia una seconda pelle. Napoli è il top-team italiano di Kappa, quindi è una esclusiva, per gli altri verrà dopo - ha spiegato l'head of operations Formisano -. L'innovazione è che rende il giocatore quasi imprendibile, è una seconda pelle". "Non ci sono cuciture, è un tubolare molto attillato che rende facili i movimenti ed esalta il fisico degli atleti", ha aggiunto Paolo Fulgenzi, capo delle sponsorizzazioni Kappa.

RISPUNTA HIGUAINDettagli tecnici a parte, la presentazione della maglia della stagione 2016/2017 del Napoli è servita anche per mettere un po' a tacere le voci di mercato attorno a Higuain, ultimamente un po' sulla bocca di tutti i grandi club. Il Pipita, infatti, compare nello spot realizzato dal Napoli per lanciare il look della prossima stagione. Un breve fotogramma lo ritrae con la nuova maglietta mentre sorride in maniera beffarda. Tutti avvertiti. Higuain non si muove e si prepara per un altro anno con la maglia del Napoli addosso.