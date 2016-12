Napoli, ecco il drone supertecnologico

Un nuovo drone, con un software di ultima generazione, full hd, in grado di viaggiare a 110 km/h, con un raggio d'azione di 3 km e in grado di riconoscere automaticamente i giocatori. Come ci racconta la nostra collega di Premium Sport Francesca Benvenuti dal ritiro di Dimaro, è questa l'arma in più di Maurizio Sarri, che sta utilizzando la stessa tecnologia usata anche ad Empoli. Lo ha spiegato lo stesso allenatore, ieri, durante la conferenza stampa: "Il drone, filmando dall'alto, mi permette di seguire e di studiare al meglio il movimento dei giocatori, in particolare quello della linea difensiva. Il drone infatti è in grado di seguire la linea che si alza e si abbassa, dandomi l'immagine chiara e precisa di quello che succede in campo".