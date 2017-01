Napoli e Lazio "chiamano" i cinesi allo stadio

Mentre tutta l' Inter da Steven Zhang ai giocatori prepara gi auguri al popolo cinese per festeggiare l'arrivo dell'Anno del Gallo, Napoli e Lazio la festa l'hanno preparata a loro modo. In occasione delle sfide di questo fine settimana contro Palermo e Chievo sono previsti prezzi scontati per i cinesi che vivono in Italia. E Aurelio De Laurentiis ha fatto realizzare per la squadra anche delle maglie dedicate, limited edition.

"Il Napoli - ha spiegato De Laurentiis - guarda con grande interesse all'Asia e in particolare alla Cina per lo sviluppo del brand. Sono convinto che il calcio in Cina abbia un futuro importante e spero che il Napoli possa contribuire al suo successo". Per l'occasione i biglietti di curva e distinti verranno scontati del 50% per i tifosi che arrivano dall'estremo Oriente. E speciali messaggi di auguri compariranno sui LED a bordo campo.



Partita che si giocherà in posticipo Napoli-Palermo, mentre ad aprire la giornata sarà Lazio-Chievo. E in questo caso per festeggiare il capodanno cinese la società di Claudio Lotito ha deciso di aprire un settore agli appassionati con gli occhi a mandorla. I tifosi potranno vedere la partita in Tribuna Tevere spendendo solamente 5 euro. Un'iniziativa, ha spiegato il responsabile del marketing Marco Canigiani, che sottolinea il legame tra la Cina e la Lazio che in quel Paese ha disputato due finali di Supercoppa.