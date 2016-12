Napoli, è iniziata l'era Sarri: "Allan giocatore completo"

E' iniziata la stagione anche del Napoli. Tutti i giocatori si sono radunati a Castelvolturno e intorno alle 10 è arrivato pure il presidente Aurelio De Laurentiis per salutare e caricare la squadra. Il primo ad arrivare è stato Gabbidini, mentre Callejon ha preceduto il nuovo allenatore Sarri. In attesa dei colpi di mercato, presenti Valdifiori e Sepe, i due volti nuovi sono arrivati insieme per secondi. Riecco anche Reina che dopo un anno è tornato nel centro sportivo napoletano. Visite per tutti e sabato la partenza per il ritiro di Dimaro. Proprio in Val di Sole Higuain, Vargas e Zuniga, reduci dalla Coppa America, raggiungeranno i compagni fra due settimane.