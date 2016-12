31 agosto 2015 Napoli, è già crisi? Il San Paolo è insofferente Sarri ha però le idee chiare: sa che serve tempo affinché i giocatori assimilino i suoi schemi

Maurizio Sarri, il diretto interessato, l'aveva detto: serve tempo. E in conferenza stampa prima della sfida con la Samp aveva spiegato perfettamente che il suo Napoli, dopo 20' buoni con il Sassuolo, doveva aumentare i minuti di qualità e di personalità. E in effetti il Napoli è durato 55', fino a quando Eder ha rigettato le ombre su questo inizio di campionato degli azzurri. Il San Paolo non ha gradito e ha fischiato.

QUESTIONE DI TESTA"Abbiamo giocato 55' a un ottimo livello, facendo passi in avanti enormi rispetto alla gara scorsa, poi abbiamo accusato il contraccolpo sul rigore e siamo andati in difficoltà mentale". Sarri ha già centrato il problema di questo Napoli, e continua a ripeterlo. Il tasso tecnico è elevato, la soluzione di Insigne trequartista si sta dimostrando vincente. Quello che manca è... la testa. Perché al di là delle difficoltà fisiologiche nell'assimilare i nuovi metodi di lavoro e i nuovi schemi ("come cambiare il cellulare", ha detto Sarri, "bisogna abituarsi"), il Napoli ha 1 solo punto in classifica dopo due giornate a causa di blackout mentali improvvisi e prolungati.

LA DIFESA NON CONVINCEIl mercato in questi ultimi giorni ha vissuto una fase di stallo e Sarri ha manifestato apertamente l'esigenza di un rinforzo a centrocampo. Arriva il giovane Chalobah dal Chelsea, che probabilmente rinvierà il lancio in prima squadra di Dezi ma che difficilmente offrirà a Sarri il profilo richiesto. E poi la difesa: Koulibaly, Albiol e Chiriches devono ancora lavorare difensivamente nella maniera che vuole Sarri. E il processo, forse il più delicato, è ancora lontano dalla conclusione.