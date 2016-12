Napoli, è Callejon l'erede di Higuain

LE STATISTICHE DI PALERMO-NAPOLIUna sola vittoria per il Palermo nelle ultime nove sfide contro il Napoli in Serie A (1N, 7P).

Napoli a segno in tutti gli ultimi 11 incontri con i rosanero – 23 reti all’attivo in questo parziale (2.1 di media a partita).

In quattro delle ultime cinque trasferte di campionato il Napoli non ha trovato il gol nel primo tempo. 689 passaggi riusciti per il Napoli stasera: era da marzo che non ne effettuava più di 662 in una partita - in quell’occasione furono 785, sempre contro il Palermo.

Marek Hamsik ha segnato il suo 82° gol in Serie A con la maglia del Napoli, superando Maradona a quota 81.

Ottava rete in 17 partite per Marek Hasmik contro il Palermo in Serie A - l'ultima realizzata contro i rosanero risaliva all'agosto 2012.

Quattro gol e un assist per Josè Callejon nelle ultime due presenze in Serie A.

Per la prima volta in Serie A Callejon ha realizzato doppietta in due partite consecutive.

Contro il Palermo Dries Mertens ha raggiunto le 100 presenze in Serie A.

Quello di Carlos Embalo al 30° è stato il primo pallone toccato in area avversaria dal Palermo.