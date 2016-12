Napoli, due strade per la Champions

12:13 - Dieci gol in tre partite, la qualificazione alla semifinale di Europa League in tasca e, all'improvviso, una ritrovata serenità. Spedito in ritiro da un furente Aurelio De Laurentiis - a proposito, oggi il presidente dovrebbe scioglierlo -, il Napoli ha nuovamente cambiato marcia e riaperto, quando ormai sembrava un'utopia, la corsa alla Champions. Roma e Lazio sono a cinque punti, nel mirino, e l'Europa League garantisce una seconda chance alla banda di Benitez. Che ritrova il sorriso, ovviamente, a suon di gol.

Tutti i segnali che arrivano al tecnico spagnolo sono positivi: la squadra è tornata a essere equilibrata, non subisce più gol - uno in tre partite, coppa compresa - e, soprattutto, mostra nuovamente una facilità imbarazzante ad arrivare al tiro. A Cagliari, anche se l'avversario, peraltro alle prese con le bizze dei tifosi, non era dei più duri da superare, Higuain e compagni avrebbero potuto andare ben oltre il già significativo 3-0. Merito di una manovra tornata ariosa e di una condizione fisica sembrata addirittura in crescita. Non solo: i due gol consecutivi di Callejon, che non segnava dalla notte dei tempi, uniti alla conferma di Gabbiadini, alla carica di un Hamsik mai visto nell'era Benitez e al rientro di Insigne, permettono a Rafa di avere le giuste alternative davanti per puntare con decisione entrambi gli obiettivi stagionali. Il terzo o addirittura il secondo posto in campionato e la vittoria dell'Europa League. Nel frattempo, come detto, la squadra è in attesa della decisione di De Laurentiis sul fronte ritiro. Al ritorno da Wolfsburg, il presidente aveva concesso ai giocatori una serata in famiglia, primo piccolo premio per il successo in Germania. Il 3-0 di Cagliari potrebbe averlo convinto a togliere definitivamente "la punizione". A meno che, a questo punto, non la faccia da padrone una napoletanissima scaramanzia e Adl non decida di blindare il gruppo fino al match di giovedì contro i Lupi.