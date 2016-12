Napoli, dopo il ko la squadra resta a riposo

17:20 - Rafa Benitez non è nuovo a queste decisioni: anche quando sedeva sulla panchina dell'Inter ha più volte optato per un lunedì di riposo dopo gli impegni di campionato. E così il Napoli, il giorno dopo la brutta sconfitta del Bentegodi contro il Verona, non si è allenato, nonostante l'importante impegno di giovedì nel ritorno di Europa League contro la Dinamo Mosca. La preparazione riprenderà martedì mattina a Castelvolturno.



Tutto programmato in casa Napoli, con una giornata di riposo per tirare il fiato e ritrovare le giuste energie. Giovedì gli azzurri sono infatti attesi da un esame importante: in casa della Dinamo Mosca c'è da difendere il 3-1 dell'andata al San Paolo per conquistare i quarti di Europa League. In fondo gli strascichi del giovedì precedente si sono fatti sentire a Verona, dove i partenopei sono stati puniti dal solito, intramontabile Luca Toni. Benitez ha pensato bene di alleggerire un po' le gambe e la testa di un Napoli apparso stanco e confuso. A Castelvolturno si sono visti soltanto gli infortunati.