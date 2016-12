Napoli, Diawara: "Un sogno giocare qui"

Diawara, che per il momento è un'alternativa a Jorginho, si è presentato a Napoli con grande umiltà: "Jorginho è un grande campione, io sono qui per imparare, sono giovane, sto lavorando tanto, mi metto a disposizione dell'allenatore e cerco di apprendere il meglio dai miei compagni. Ringrazio loro e tutto l'ambiente per avermi accolto benissimo".



Il Napoli, in quattro giorni, affronterà Empoli e Juventus: "C'è prima l'Empoli e noi pensiamo solo a quello. La partita che viene per prima è sempre la più importante. Vogliamo fare una grande gara e crescere gradualmente, poi penseremo alla Juve. L'espulsione di Gabbiadini a Crotone? Manolo ha chiesto scusa a tutti e noi gli abbiamo detto che non bisogna mai mollare perché tutti insieme possiamo fare cose importanti. In attacco abbiamo tanti uomini e sicuramente chi andrà in campo darà il massimo in attesa che torni Gabbiadini".