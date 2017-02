Napoli, Delio Rossi a 4-4-2: "De Laurentiis si lamenti in privato"

Da uomo di campo, Delio Rossi non comprende completamente le esternazioni del presidente del Napoli seguite alla sconfitta con il Real: "Sicuramente quelle parole non fanno piacere ma penso che De Laurentiis avrà avuto uno scopo anche se fatico a capirlo. I giocatori, però, da veri professionisti devono rispondere con i fatti". Così l'ex tecnico di Lazio e Fiorentina ha commentato il polverone sollevato da AdL verso Sarri.



Per quanto riguarda la partita del Bernabeu Delio Rossi non ha dubbi: "Non si è visto il vero Napoli, quello che siamo abituati a vedere in campionato anche perché ha giocato contro una squadra molto forte". A differenza di quanto succede in genere in Serie A "non sono riusciti a tenere vicini i reparti e hanno sbagliato molto anche tecnicamente".



Non tutto è perduto, comunque, anche se la strada diventa parecchio in salita dopo il 3-1 di Madrid: "Non so se il Napoli possa ancora qualificarsi. Servirà un'impresa. Gli azzurri non devono subire gol e hanno comunque nelle corde la possibilità di mettere in difficoltà il Real". Un pensiero a Pavoletti, grande colpo di gennaio ma poco utilizzato da Sarri e addirittura mandato in tribuna al Bernabeu: "E' un giocatore di buon prospetto che si è trovato in una squadra dove c'è un'organizzazione maniacale. Dal punto di vista tecnico è all'altezza anche se forse l'allenatore non lo ritiene ancora pronto tatticamente. Ma sicuramente troverà spazio viste le tante competizioni che deve affrontare il Napoli".



Un Napoli che deve anche pensare al campionato dove, secondo Rossi, si gioca solo dal secondo posto in giù: "Il primato è blindato ma gli azzurri possono arrivare secondi avendo giocatori di qualità. Per il terzo posto l'Inter può rientrare in corsa".



Infine un pensiero sul ritorno di Zeman a Pescara: "Mi spiace per Oddo che ho avuto come giocatore ma sono contento per Zdenek: penso che come allenatore lui faccia bene al calcio".